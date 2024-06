Fortaleza anuncia check-in e ingressos a partir de R$ 20 para jogo contra o Grêmio

Venda de bilhetes se inicia no sábado, 15. Times se enfrentam na próxima quarta-feira, 19, às 20 horas, na Arena Castelão, pela décima rodada do Brasileirão

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira, 13, a abertura de check-ins para a partida diante do Grêmio. Pela décima rodada da Série A do Brasileirão, as equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 19, às 20 horas, na Arena Castelão.

Nesta quinta, o check-in já está liberado para Conselheiros, Proprietários e sócios do plano Leão do Pici, enquanto associados dos planos Leão de Aço, Leão Fiel, É o Laion, Leão Interior e Leão Galera terão as confirmações de entradas liberadas nesta sexta, 14. Todas as confirmações ocorrem por meio do site sociofortaleza.com.br.

Já a venda de ingressos se inicia no sábado, 15, a partir das 9 horas, por meio das lojas Leão 1918 ou por meio do site Leão Tickets. Para sócio acompanhante, o valor do ingresso é a partir de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) com acesso ao setor Superior Sul. Há, no entanto, bilhete com valores ainda mais acessíveis, a partir de R$ 20. Confira: