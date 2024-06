Luquinhas viaja para a Polônia e será emprestado pelo Fortaleza ao Legia Varsóvia

Alto investimento da diretoria do Fortaleza que ficou sem espaço na equipe comandada por Vojvoda, o meia Luquinhas já viajou para a Polônia para fechar os últimos detalhes com o Legia Varsóvia. O jogador será emprestado por um ano. Com dificuldades de se adaptar na equipe cearense, o atleta tentará retomar o bom futebol no clube que atuou entre as temporadas de 2019 e 2022.

A informação do empréstimo foi dada inicialmente pelo setorista da rádio O POVO CBN, Miguel Brilhante. O Esportes O POVO apurou que o meia já viajou, por isso não estava com a delegação na conquista da Copa do Nordeste. A reportagem confirmou, também, que o empréstimo possui opção fixada de compra em R$ 8 milhões. Luquinhas foi contratado pelo Fortaleza no início do ano, com contrato até o final de 2027 — com opção de renovação por mais um ano —, pelo valor de R$ 7,2 milhões.