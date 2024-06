Kervin celebra primeiro título pelo Fortaleza e faz agradecimento antes de ir à seleção

O Fortaleza solicitou o adiamento da viagem do atleta para que ele estivesse com a delegação nos dois jogos da final. O meia está pré-convocado pela Venezuela para a Copa América

O meia Kervin Andrade levantou sua primeira taça entre os profissionais do Fortaleza na tarde deste domingo, 9, quando o Tricolor bateu o CRB na penalidades e conquistou o tricampeonato do Nordestão. Para estar nos dois jogos, o Fortaleza solicitou a liberação de Kervin da seleção venezuelana, para qual está pré-convocado a defender na Copa América.

Na comemoração do título após o jogo, a jóia do Leão falou emocionado ao Esportes o Povo sobre o adiamento de sua ida à seleção e a felicidade de ganhar seu primeiro troféu integrando o plantel do escrete vermelho-azul-e-branco.

"Cara, eu tô muito feliz porque a adiaram a minha viagem para ficar aqui com esse grupo que merece tudo isso que estão vivendo neste momento. É meu primeiro título, eu estou muito feliz e agradeço a cada um da comissão técnica do Fortaleza", disse.