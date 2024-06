Breno Lopes se deslumbra com estrutura do Fortaleza e diz: "Fiz a escolha certa"

Jogador ex-Palmeiras revelou ter se surpreendido com a qualidade do clube e do elenco tricolor

O atacante Breno Lopes, ex-Palmeiras, acertou com o Fortaleza no dia 18 de abril. Pouco mais de um mês depois da chegada à equipe, o jogador falou com exclusividade à Gazeta Esportiva e disse que ficou impressionado com a estrutura do Leão do Pici.

Na ocasião, Breno revelou ter se surpreendido com a qualidade do clube e do elenco tricolor. Ele ainda se diz muito feliz por ter recebido minutos dentro de campo logo nas primeiras semanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tem um mês e pouco que eu cheguei aqui [no Fortaleza]. Me surpreendi muito com a estrutura do clube, com a ideia. É um clube que vem crescendo muito nos últimos anos. Vem pegando gosto por jogar competições como a Copa do Brasil, a Sul-Americana. Eu estou muito feliz, motivado. Acho que o que me fez vir para cá e aceitar esse desafio, é que toda vez que enfrentávamos o Fortaleza sempre tínhamos muitas dificuldades, pela torcida e também pelo grupo de jogadores. Então, quando recebi o convite de vir para cá, isso pesou muito. É um elenco de bons jogadores e um bom treinador. O começo é bom, estou tendo minutos em campo, é o que sempre procurei", disse em entrevista à reportagem da Gazeta Esportiva.