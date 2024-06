Fortaleza lamenta falhas na organização da final do Nordestão

Além do pedido de desculpas pelas falhas na operaçã, o Tricolor do Pici detalhou os problemas que ocasionaram a desorganização na entrada e na saída da Arena Castelão

Com mais de 1.000 pessoas trabalhando na organização do jogo – entre catraqueiros, seguranças, orientadores de fluxo e staff de limpeza – o contingente de pessoas para a realização da operação na final do Nordestão foi 10% maior do que o confronto contra o Vasco na Copa do Brasil, afirmou a nota.

Além do pedido de desculpas pelas falhas na operação, que prejudicou diretamente a experiência de diversos torcedores, os quais utilizaram as redes sociais para reclamar, o Tricolor do Pici detalhou os problemas que ocasionaram a desorganização na Arena Castelão.

O Fortaleza divulgou, na noite desta quinta-feira ,6, um comunicado oficial sobre a operação de jogo na final da Copa do Nordeste, na última quarta-feira, 5, contra o CRB, na Arena Castelão. O clube pediu desculpas aos torcedores que passaram por maus momentos na entrada e na saída do estádio .

Oferecendo 17 portões de acesso, a nota afirma que “a grande maioria dos 47.133 presentes obteve acesso normal. A entrada estava ocorrendo com tranquilidade, e as pessoas que chegaram ao Castelão antes das 20h puderam entrar com facilidade na Arena”.

Por fim, o Fortaleza afirma que irá trabalhar para corrigir os erros e oferecer melhor experiência para aqueles que forem à Arena Castelão. Confira a nota na íntegra:

Nota Oficial: Operação de Jogo na final da Copa do Nordeste 2024

O Fortaleza Esporte Clube, através do setor de Operação de Jogo, informa sobre as ações envolvidas no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste 2024, contra o CRB, na noite da quarta-feira (5), na Arena Castelão. Nos desculpamos aqui com nossos torcedores, que mesmo diante de grandes esforços promovidos para oferecer a melhor experiência possível para todos, é importante reconhecer e assumir a responsabilidade por alguns fatos ocorridos antes e depois do jogo.

Não medimos esforços para oferecer a melhor experiência possível para a nossa torcida. Foram 1.095 pessoas envolvidas, 273 catraqueiros, 523 seguranças, 92 Orientadores e 207 staffs de limpeza. Um contingente 10% maior do que trabalhou, por exemplo, no jogo contra o Vasco da Gama, pelo Copa do Brasil. Ainda assim, houve intercorrências na entrada e na saída, motivo pelo qual, mais uma vez, nos desculpamos.

A Arena Castelão oferece 17 portões de acesso, e a grande maioria dos 47.133 presentes obteve acesso normal. A entrada estava ocorrendo com tranquilidade, e as pessoas que chegaram ao Castelão antes das 20h puderam entrar com facilidade na Arena.

No entanto, por ordem da Polícia Militar, o portão para pedestres do estácio da P1 Sul foi fechado, o que ocasionou uma série de transtornos, dada a necessidade de locomoção do público e consequente aglomeração em outras entradas.

Na saída, a nossa operação de jogo errou ao não acompanhar a retirada total dos gradis, o que obstruiu o fluxo, e atrapalhou as passagens dos torcedores, como pode ser visto nas imagens que circulam nas redes sociais. A retirada, já a partir do próximo jogo, ser feita bem antes do final da partida, para que isto não volte a ocorrer na saída de nossa torcida.