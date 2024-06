Titi, do Fortaleza, projeta "jogo difícil" e diz que CRB é favorito na final do Nordestão

O zagueiro Titi, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 7. Na oportunidade, o camisa 4 do Leão do Pici projetou a grande final da Copa do Nordeste, que será disputada no domingo, 9, e afirmou que o CRB é o favorito na decisão regional.

"Estamos tão próximos, mas ao mesmo tempo tão distantes. É um jogo muito difícil contra um adversário que fez campanha melhor do que a nossa. Pude acompanhar a entrevista do nosso CEO, e quando ele fala que o CRB é o favorito, é sim. Fez melhor campanha. Muitos falavam até que o Fortaleza não se classificaria, e nós sempre trabalhamos com muita humildade e pés no chão", disse.