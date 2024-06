Fortaleza x CRB registra 5° maior público em finais de Copa do Nordeste desde 2013

O duelo de ida da final da Copa do Nordeste 2024, realizado nesta quarta-feira, 5, na Arena Castelão, entre Fortaleza e CRB-AL, registrou o 5° maior público da competição em decisões desde 2013, quando o campeonato voltou a ser disputado ininterruptamente. 47.123 torcedores acompanharam a vitória do Tricolor de Juan Pablo Vojvoda por 2 a 0 contra o Galo da Pajuçara.

O TOP-5 de público em final da Copa do Nordeste é completamente dominado por Ceará e Fortaleza. O Alvinegro de Porangabuçu aparece na 1ª, na 2ª e na 4ª colocação, enquanto o Leão do Pici ocupa a 3ª e a 5ª posição.

A final com mais torcedores registrados desde 2013 aconteceu em 2015, na Arena Castelão, quando 63.399 acompanharam a conquista do primeiro título de Copa do Nordeste do Ceará. No ano anterior, em 2014, 61.240 presentes viram o Sport comemorar o tricampeonato após derrotar o Vovô no placar agregado (3x1).