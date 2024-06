"Passo muito importante", diz Pikachu sobre triunfo do Fortaleza na ida da final do Nordestão

O Fortaleza venceu a equipe do CRB-AL, na noite desta quarta-feira, 5, por 2 a 0, na Arena Castelão, e garantiu vantagem na decisão da Copa do Nordeste. Depois do confronto, Yago Pikachu, atacante do tricolor, falou em coletiva.

Na oportunidade, o camisa 22 comentou sobre a importância do resultado. "Uma noite muito boa. Demos um passo muito importante rumo a conquista que é o nosso objetivo, mas nada decidido ainda. Temos o jogo de volta, com muita humildade".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Particularmente, para o jogador a data foi ainda mais especial. Além do triunfo, o atleta completou 32 anos de idade. Ainda na fala, falou a respeito da passagem de ano, mas deixou claro o foco no título.