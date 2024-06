Lucero chega a quatro gols em finais pelo Fortaleza

O camisa 9 marcou em pelo menos um jogo de todas as finais que disputou pelo Leão do Pici

O atacante Juan Martín Lucero balançou as redes em mais uma final pelo Fortaleza. Desta vez, o ofensivo argentino marcou o segundo gol da vitória, por 2 a 0, sobre o CRB-AL, no jogo de ida do Nordestão. Ao todo, são duas finais de Campeonato Cearense, uma de Copa do Nordeste (faltando o segundo jogo) e uma de Sul-Americana, somando quatro tentos nos cinco jogos. Considerando que no Estadual e no Regional as finais são em dois jogos, Lucero marcou em pelo menos um jogo de cada.

No Cearense, marcou nos jogos da volta em 2023 e 2024, sendo campeão no primeiro ano. Na Copa Sul-Americana, abriu o placar contra a LDU, mas viu o adversário empatar e o Fortaleza ser derrotado nos pênaltis. Agora, marcou na ida contra o CRB e, caso marque na volta, pode chegar a 40 gols com a camisa tricolor.