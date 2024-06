Fortaleza consegue liberação de Kervin da seleção para jogar finais do Nordestão

O meia Kervin Andrade era dúvida no Fortaleza para os dois jogos da grande final da Copa do Nordeste. Pré-convocado para defender a seleção venezuelana na Copa América, o meia estava de malas prontas para viajar aos Estados Unidos e reforçar a delegação na preparação. Contudo, o Fortaleza negociou com a Vinotinto e conseguiu a liberação do jovem para os dois confrontos, que acontecem na noite desta quarta-feira, 5, e no domingo, dia 9 de junho.

Conforme apurou o Esportes O POVO, a comissão venezuelana liberou o atleta na manhã desta quarta. O Fortaleza havia enviado uma solicitação e negociou de forma amistosa, posto que agiu com cautela para não prejudicar uma possível convocação oficial de Kervin para o torneio continental, meta do jogador e do clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O período de preparação da seleção de Kervin está marcado para começar nesta sexta-feira, dia 7 de junho, mas o meia viajará apenas após o segundo jogo do Nordestão, em Bradenton, cidade localizada na costa oeste da Flórida. Os 30 relacionados, presentes no segundo recorte de pré-listados, participarão dos treinamentos e jogos-treino que serão realizados. Contudo, a lista final terá, no máximo, 26 nomes. A preparação deve se estender até o início da Copa América. A Venezuela inicia sua jornada no dia 22 de junho, contra o Equador.