Com Kervin e Dudu, Fortaleza chega ao Castelão para jogo de ida da final do Nordestão

Calebe, Marinho e Sasha seguem no departamento médico. Emmanuel Martínez, Felipe Jonatan, Breno Lopes e Renato Kayzer não estão disponíveis na competição

O Fortaleza já se encontra na Arena Castelão para o duelo de ida da final da Copa do Nordeste, às 21h30min contra o CRB-AL. Dentre os atletas que chegaram com a delegação as novidades ficaram por conta de Kervin, que conseguiu liberação de seleção venezuelana, e Dudu, que estava lesionado.



O lateral-direito estava com um desconforto muscular na coxa direita e vinha sendo ausência desde o dia 25 de abriil. Já Kervin chegou a ser dúvida por conta de sua pré-convocação para a Venezuela à Copa América