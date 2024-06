Ex-Ceará, Barroca elogia Vojvoda e capacidade competitiva do Fortaleza

Ex-técnico do Vovô participou do Charla Podcast e, ao falar sobre técnicos do futebol brasileiro, destacou trabalho coletivo do Leão do Pici

Ex-técnico do Ceará, Eduardo Barroca participou do Charla Podcast e, ao salientar trabalhos de técnicos do futebol brasileiro, elogiou os feitos de Vojvoda pelo Fortaleza. O treinador entrevistado salientou que o que destaca o trabalho do argentino é o fato dele conseguir extrair o melhor de cada atleta e ele também deu méritos a capacidade competitiva do Leão pelo trabalho feito pela diretoria do Tricolor do Pici.

"Ele consegue extrair do jogador muito perto do seu limite de competência. Tem feito isso no Fortaleza. Coletivamente, as equipes dele são muito fortes e organizadas, joga de forma diferente e as equipes deve vem jogando ao longo do tempo de maneira diferente. No jogo contra o Sport, a equipe deu um show de eficácia", comentou ele sobre o Vojvoda.

No elogio ao clube em geral, Barroca frisou que a diretoria e o departamento de mercado também tem oportunizado que o Fortaleza alcance altos voos, como foi a ida até a final da Copa Sul-Americana de 2023.