CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 15ª rodada; veja jogos do Fortaleza

Representante cearense no torneio, o Leão agora sabe o detalhamento de cada um dos seus duelos até o começo do mês de julho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 15ª rodada nesta quarta-feira, 29. No documento, a entidade reajustou partidas após a paralisação da competição devido às enchentes do Rio Grande do Sul.



Representante cearense no torneio, o Fortaleza agora sabe o detalhamento de cada um dos seus duelos até o começo do mês de julho. Neste domingo, 2, inclusive, o time já entra em campo diante do Athletico-PR, em partida da 7ª rodada.