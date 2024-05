Kayzer pensou em parar de jogar após grave lesão: "Lutando contra os demônios na cabeça"

Feliz no Fortaleza , o atacante Renato Kayzer viveu, na última temporada, um momento de incerteza na sua vida profissional. Em outubro de 2022, quando estava no futebol coreano, acabou sofrendo uma grave lesão ao romper o tendão de Aquiles, situação que o deixou fora dos gramados por cerca de 11 meses. Neste período de recuperação, o atleta cogitou encerrar a carreira.

Kayzer não desistiu e voltou a atuar em 2023, pelo América-MG, onde fez três jogos. Neste ano, ganhou maior minutagem no Criciúma e retornou do empréstimo ao Fortaleza, clube que detém seu passe. No Pici, tem tido oportunidades com Vojvoda e mira conquistas grandes, como o título da Sul-Americana, torneio em que o Leão é o atual vice.

“É importante agradecer o clube desde já por estar acreditando em mim novamente. É um clube que depositou muita confiança em mim e espero retribuir com títulos, como foi na primeira vez. Espero que nesse ano eu consiga conquistar uma taça com o clube, quem sabe da Sul-Americana. Vou dar meu máximo para ajudar”, comentou.