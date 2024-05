Titi revela trauma após atentado: "Quando entro em um ônibus para uma partida, vem uma lembrança"

Fortaleza volta à Recife, neste domingo, 26, dois meses após o atentado que a delegação sofreu depois do empate por 1 a 1, contra o Sport, pela fase inicial da Copa do Nordeste. Agora, o adversário e a competição são as mesma. No entanto, o duelo é válido pela semifinal. O zagueiro Titi, em coletiva, relembrou a noite de terror que o Tricolor do Pici passou na capital pernambucana e revelou traumas

"Tudo que aconteceu naquela triste noite, só nós que estávamos dentro daquele ônibus sabemos o que a gente viveu. Não há palavras para descrever o que a gente sentiu. Não consigo dimensionar. Todo momento que entro em um ônibus e me desloco para jogar uma partida, ainda vem uma lembrança daquele dia. Infelizmente nada foi feito, nada foi resolvido", disse o defensor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No Brasil, infelizmente no futebol, as penas e as cobranças que precisam ser feitas (não são feitas). Vivemos um dos momentos mais tristes da história recente do Fortaleza", completou o camisa 4.