Com Brítez e sem Dudu, Fortaleza embarca para enfrentar Sport em Pernambuco

A partida contra o Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste, acontece neste domingo, 26, às 18 horas (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata–PE

O Fortaleza embarcou para Pernambuco neste sábado, 25, com 23 relacionados, entre eles o zagueiro Emanuel Brítez, recuperado de contratura muscular na coxa direita. A partida contra o Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste, acontece neste domingo, 26, às 18 horas (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata–PE.

Juan Pablo Vojvoda não poderá contar, ao todo, com oito atletas, entre eles o lateral-direito Dudu. O motivo da ausência deve ser comunicado uma hora antes do confronto. No departamento médico, estão os meio-campistas Lucas Sasha e Calebe e o atacante Marinho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, o volante Emanuel Martínez e os atacantes Breno Lopes e Renato Kayzer chegaram ao Tricolor do Pici posterior ao prazo de inscrição de atletas na competição. Sendo assim, não podem atuar na Copa do Nordeste.