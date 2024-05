Fortaleza encerra participação na Copa do Brasil com R$ 5,4 milhões acumulados

O Fortaleza deu adeus à Copa do Brasil de 2024 na noite desta terça-feira, 21, ao ser superado nos pênaltis por 5 a 4 pelo Vasco após as equipes empatarem em 3 a 3 no tempo regulamentar no jogo de volta da terceira fase do certame nacional. Ao todo, o Tricolor do Pici acumulou R$ 5,4 milhões de cota por participação na competição.

Ao adentrar no torneio na primeira fase, o grupo comandado por Vojvoda já havia somado R$ 1,47 milhões. Com a classificação diante do Fluminense-PI para a segunda fase, mais R$ 1,795 milhões fora acrescido na conta do Leão. O último ganho ocorreu após avanço diante do Retrô nos pênaltis, que conjuntou R$ 2,205 milhões a mais ao somado.

O Fortaleza volta a entrar em campo em um novo jogo decisivo. Diante do Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste, o Tricolor do Pici vai em busca de ser finalista do certame regional. A partida ocorrerá no próximo domingo, 26, às 18 horas, na Arena Pernambuco. Uma reunião para definir esquema de segurança do jogo será feita nesta quarta, 22, após atentado sofrido pelo Leão no último embate entre as equipes em terras pernambucanas.