Sete suspeitos por atentado ao ônibus do Fortaleza estão soltos; MPPE pede prisão preventiva

No dia 21 de fevereiro, Sport e Fortaleza se enfrentaram em duelo válido pela Copa do Nordeste. A partida terminou em 1 a 1, porém, o resultado foi o que menos importou

Os sete membros da torcida organizada do Sport, Jovem do Leão, suspeitos de participar do ataque ao ônibus do Fortaleza, em Recife, foram soltos após cumprir prisão de forma temporário por 60 dias.

O caso foi promovido por torcedores do time pernambucano após confronto entre as duas equipes pela Copa do Nordeste, no dia 22 de fevereiro. O ocorrido completa três nesta quarta-feira, 22.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), solicitou ao judiciário nova detenção por tentativa de homicídio, associação criminosa, provocação de tumulto em desfavor de todos os envolvidos