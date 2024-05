Adversário do Fortaleza, Vasco tem 72% de aproveitamento como mandante em 2024

Nesta terça-feira, 21, o Fortaleza vai encarar o Vasco, às 21h30min (de Brasília), em São Januário, buscando a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil 2024. No duelo, o time tricolor terá que superar o bom retrospecto do Cruzmaltino atuando como mandante.

Na atual temporada, a equipe da Colina disputou 11 jogos sob seus domínios, sendo sete vitórias, três empates e apenas uma derrota. Com isso, o aproveitamento é de 72% até o momento. No recorte, são 19 gols feitos e 11 sofridos.