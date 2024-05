Ramon Menezes convoca Seleção Sub-20 para Data-Fifa de junho

Jogadores terão período de treinamento na Granja Comary, visando a preparação para a disputa do Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2025

O técnico Ramon Menezes convocou, na tarde desta sexta-feira (17), a Seleção Brasileira Sub-20 para a Data-Fifa de junho. O período contará com treinamento na Granja Comary, em Teresópolis, do dia 3 até o dia 11. No total, 23 jogadores foram convocados.

O período dos jogadores na Canarinho, aliás, será visando a preparação para a disputa do Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2025, no Peru.