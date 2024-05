Palmeiras teme perder trio de atletas para a Seleção Brasileira

O Palmeiras venceu o Independiente Del Valle por 2 a 1 na última quarta-feira (15), mas o técnico Abel Ferreira não consegue ficar com a cabeça fria. O grande motivo é a Seleção Brasileira, que pode tirar mais três jogadores do seu elenco para a disputa da Copa América no mês de junho.

No primeiro momento, apenas Endrick, seu principal atacante, está na lista do técnico Dorival Junior para disputar o torneio. De acordo com treinador português, Zé Rafael, Murilo e Raphael Veiga estão na pré-lista de convocados.