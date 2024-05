Fortaleza se despede de Antero Greco: "Continue acreditando em nós aí de cima, amigo"

O Fortaleza Esporte Clube divulgou uma carta de despedida para o jornalista Antero Greco, que faleceu nesta quinta-feira, 16 , aos 69 anos, vítima de um tumor cerebral, descoberto em junho de 2022. Em postagem nas redes sociais, o clube lembrou que o profissional sempre acreditou no crescimento do time.

“ Continue acreditando em nós aí de cima, amigo. Fique em paz ”, encerrou a carta de despedida do clube para Antero Greco. Confira a carta completa:

Sobre Antero Greco



Greco teve uma longa carreira como comentarista esportivo, tendo trabalhando na ESPN apresentando o programa SportsCenter, sendo também colunista do jornal O Estado de São Paulo. Teve um blog intitulado Viramundo, que era veiculado no site do jornal.



O apresentador Paulo Soares, conhecido como Amigão relatou no sábado, 11, o estado de saúde de Antero: “Agora não há mais o que fazer. Está no Mirante da Beneficência Portuguesa. Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem”, afirmou Amigão em postagem.



“Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente. Antero, my friend, seu cabeçudo, acorda!!!!", completou.



Em setembro de 2023, Antero passou mal durante um programa ao vivo e teve que ser retirado às do estúdio. Após receber o diagnóstico, o jornalista foi hospitalizado e precisou antecipar uma cirurgia. Depois, realizou o procedimento e passou por sessões de radioterapia. Até que sofreu com uma piora recente do quadro.