Com Fortaleza, clubes da LFU são a favor da paralisação da Série A até o final do mês

Em nota assinada por onze clubes da elite do futebol brasileiro, a organização da LFU comunicou que a decisão é uma medida "humanitária, consensual e de justiça de competição", visto que os clubes gaúchos que disputam a competição - Grêmio, Juventude e Internacional - não têm suporte necessário para mandar jogos no seu estado.

Os clubes participantes da Liga Forte União se posicionaram a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro Série A até o dia 31 de maio devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta segunda-feira, 13, conforme antecipou o Esportes O POVO .

Representante cearense na elite do futebol brasileiro, o Fortaleza é um dos onze times que assinaram o documento. Além do Leão do Pici, Athletico, Atlético-GO, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Internacional, Juventude e Vasco defendem a paralisação.

O posicionamento da Liga Forte União ocorre após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitir um ofício aos clubes e às federações filiadas pedindo um posicionamento sobre a possível suspensão do campeonato.