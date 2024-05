Diretor de futebol do Palmeiras defende a não paralisação do futebol brasileiro

O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, se posicionou contra a paralisação do futebol brasileiro, algo discutido devido ao estado de calamidade pública que vive o Rio Grande do Sul em decorrência das enchentes causadas pelas fortes chuvas no local.

"Será que pararmos o futebol será a solução para o problema? Será que todas as pessoas que dependem do futebol seriam capazes de suportar o período de não futebol? Será que os trabalhadores que dependem exclusivamente do que esta em torno do futebol. Será que os clubes menores seriam capazes de suportar essa situação Tivemos um exemplo recente que foi a questão pandemia. sabemos quantos clubes sofreram. Será que a melhor forma de ajudarmos os clubes do do Rio Grande do Sul e o próprio Rio Grande do Sul será a paralisação? O Palmeiras deu e exemplos como na pandemia que assumiu as responsabilidades sem demissão de funcionários. O Palmeiras esta sempre preocupado com o q representa o futebol para as pessoas no seu entorno", declarou Barros.

"É fundamental entendermos que essa tragédia poderá ser superada com muito trabalho muita entrega e dedicação. Devemos estar atentos ao que gira em torno da própria economia do Rio Grande do Sul e assim vamos fazer. Assim como o Palmeiras fez hoje outros clubes fizeram nos outros dias se entregando totalmente a essa causa. Se considerarmos tudo isso e pensarmos no futebol como tudo fica muito claro que somente o trabalha fara com que a gente supere essa situação. Não tem como, somente o trabalho. É isso que nós, Sociedade Esportiva Palmeiras, entendemos que não deve se parar o Campeonato Brasileiro e devemos continuar e encontrar soluções como estamos fazendo para afagar nossos companheiros do Rio Grande do Sul", concluiu o diretor.