Fortaleza sai na frente, mas Botafogo arranca empate no Castelão

Equilíbrio. Essa foi a palavra do duelo entre Fortaleza e Botafogo. Assim, o Leão e o Glorioso empataram por 1 a 1, neste domingo (12), no Castelão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pochettino abriu o placar logo no começo do jogo para os donos da casa, mas os visitantes reagiram e arrancaram o empate ainda no primeiro tempo com Danilo Barbosa.

Veja a tabela do Brasileirão!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O resultado, no momento, não foi bom para nenhum dos dois. O Botafogo, por sua vez, tem mais a comemorar por ter conquistado um ponto fora de casa. Assim, o Alvinegro chegou aos 10 pontos e agora ocupa o terceiro lugar, enquanto o Leão é o 11º colocado com sete pontos. O Glorioso volta a campo na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Universitário, em Lima, no Peru, pela Libertadores.