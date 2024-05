Conmebol aprova gramado e Fortaleza mandará jogo contra o Trinidense no Castelão

No comunicado feito ao Leão do Pici, a Conmebol liberou o estádio, mas sugeriu medidas para melhorias visando outros duelos

Na quinta, 9, um técnico da instituição realizou uma vistoria no gramado do Gigante da Boa Vista e coletou dados para a entidade emitir um parecer. No comunicado feito ao Leão do Pici, a Conmebol liberou o estádio, mas sugeriu medidas para melhorias visando outros duelos.

Entre as sugestões, a entidade apontou que uma redução da quantidade de jogos no estádio é de suma importância. Até o momento, o Castelão recebeu 25 partidas nesta temporada. Cientes do maior desgaste no gramado, Fortaleza e Ceará já realocaram alguns dos seus duelos para o Estádio Presidente Vargas.

Fortaleza x Trinidense no Castelão

Com a decisão, o time tricolor poderá mandar o jogo diante do Sportivo Trinidense, do Paraguai, no Gigante da Boa Vista. O duelo continental está marcado para o dia 29 deste mês, às 21 horas (de Brasília).