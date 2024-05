João Ricardo tem média de 3,6 defesas nas últimas 10 partidas pelo Fortaleza

Protagonista do Fortaleza ao lado de Juan Martín Lucero, João Ricardo teve mais uma atuação destacável, apesar da derrota por 4 a 1 para o Nacional Potosí, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. Em solo boliviano, o camisa 1 realizou seis defesas em 90 minutos.

Nas últimas 10 partidas do Tricolor do Pici no ano, o arqueiro tem 36 defesas registradas, com média de 3,6 intervenções por jogo. Neste período, João Ricardo teve apenas uma partida sem ter à meta bombardeada, contra o Potosí, no duelo de ida na Arena Castelão.

Em 2024, JR disputou 26 partidas e não foi vazado em 10 oportunidades. Ao todo, o arqueiro sofreu 23 gols.