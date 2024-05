De olho no Botafogo, Fortaleza não venceu times de Série A ou B como mandante em 2024

Zagueiro Brítez no jogo Fortaleza x RB Bragantino, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Já contra times da Série B, o Fortaleza duelou apenas contra seu maior rival, o Ceará, em três ocasiões como mandante. No Campeonato Cearense foram dois empates, 3 a 3 na fase de grupos e 0 a 0 no primeiro jogo da final, enquanto na Copa do Nordeste o Leão foi derrotado por 1 a 0. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube O time comandado por Vojvoda poderá dar fim a essa sequência no próximo domingo, 12, diante do Botafogo. O duelo acontece na Arena Castelão às 16 horas, pela sexta rodada do Brasileirão. No cenário atual, o Tricolor ocupa a 12ª posição, enquanto o Glorioso é o terceiro colocado.