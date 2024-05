Sem vencer há quatro partidas, Vojvoda tenta primeira vitória contra Botafogo

O Fortaleza recebe o Botafogo neste domingo, 12, às 16 horas (de Brasília), pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, visando conquistar, na “Era Vojvoda”, a primeira vitória contra o Alvinegro do Rio, além de pôr fim a sequência negativa de quatro partidas sem vencer na temporada.

Vojvoda duelou contra o Botafogo em quatro oportunidades, registrando um empate e três derrotas. A última vitória do Fortaleza contra o Glorioso aconteceu em 2020 sob o comando de Marcelo Chamusca, em duelo pela Série A.

Diante do Fogão, o Leão do Pici tentará, também, voltar a vencer na temporada, após os empates contra RB Bragantino, Vasco e Corinthians e a derrota para o Nacional de Potosí. O último triunfo do Fortaleza aconteceu no dia 25 de abril, contra o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana.