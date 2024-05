Artilheiro da Sul-Americana, Lucero alcança 10 gols pelo Fortaleza em competições da Conmebol

O 'El Gato' registra oito gols pelo Fortaleza na Sul-Americana e dois pela Libertadores. Os 10 tentos assinalados o colocam no topo do ranking de artilheiros do clube por torneios internacionais

Artilheiro da Copa Sul-Americana ao lado do uruguaio Gonzalo Mastriani, do Athletico-PR, com cinco gols, o atacante Juan Martín Lucero alcançou a marca de 10 gols pelo Fortaleza em competições internacionais. Desde 2023 no Leão do Pici, o centroavante argentino disputou 18 partidas de torneios da Conmebol.



Lucero marcou contra Nacional Potosí (3x), Deportivo Maldonado (2x), Palestino (2x), Boca Juniors (2x) e LDU.