Goiás vence Cuiabá na Copa do Brasil com gol de Thiago Galhardo, ex-Fortaleza

O atacante Thiago Galhardo marcou o seu primeiro gol com a camisa do Goiás, nesta quinta-feira, 2, na vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0, em partida válida pelo jogo de ida da Copa do Brasil.

Com uma vitória magra, o time goiano leva a vantagem para o confronto de volta, em Cuiabá. O gol da vitória do Esmeraldino saiu aos 47 minutos do segundo tempo. Após cruzamento, o experiente Edson cabeceou para trás e Galhardo tocou para o fundo das redes.

Emprestado pelo Fortaleza ao Goiás até o final de 2024, Galhardo marcou o seu primeiro gol com a camisa esmeraldina. Essa é a segunda participação direta do jogador em três jogos – um gol e uma assistência. Na estreia, o camisa 33 desperdiçou um pênalti contra o Ceará.