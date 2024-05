A dois dias do jogo, CBF muda horário de Corinthians x Fortaleza pelo Brasileirão

Entidade alega ajuste de tabela e adia jogo do próximo sábado, 4, na Neo Química Arena, para as 21 horas

Nesta quinta-feira, 2, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou mudança de horário do jogo Corinthians x Fortaleza, no próximo sábado, 4, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela quinta rodada da Série A: anteriormente marcado para 16 horas, o duelo agora será às 21 horas.

O motivo alegado pela entidade foi "ajuste de tabela". Timão e Leão vão medir forças após compromissos da Copa do Brasil no meio de semana. A equipe do Parque São Jorge bateu o América-RN por 2 a 1, na Arena das Dunas, em Natal, enquanto o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Vasco, na Arena Castelão.

No Campeonato Brasileiro, o Fortaleza ocupa a 11ª posição, com cinco pontos, enquanto o Corinthians é o 15º colocado, com um ponto a menos.