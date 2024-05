Adversários na Copa do Brasil, Vasco não vence o Fortaleza no Ceará desde 2003

Fortaleza e Vasco se enfrentaram na Arena Castelão pelo Brasileirão. Crédito: Leonardo Moreira/FEC

A última vitória vascaína diante do Fortaleza, no Castelão, aconteceu no Brasileirão de 2003. Quando Marcelinho Carioca marcou o único gol da partida. Por outro lado, o Vasco nunca perdeu do Fortaleza jogando em São Januário. Em nove jogos, foram seis triunfos cariocas e três empates. Em toda a história do confronto, os dois times se enfrentaram 18 vezes, com oito vitórias do Vasco, quatro vitórias do Fortaleza e seis empates.