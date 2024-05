Sem Payet e com três zagueiros: veja provável escalação do Vasco diante do Fortaleza

O Vasco chegará ao jogo diante do Fortaleza pela Copa do Brasil com algumas mudanças. A maior delas é a ausência do meio-campista francês Payet, que se recupera de lesão no joelho direito conforme divulgado pelo clube e não viajou para o jogo diante do Leão nesta quarta-feira, 1°, às 19 horas, na Arena Castelão.

Além dele, com a saída do técnico Ramón Díaz, o clube carioca deverá testar uma diferente formação. Sob o comando do interino Rafael Paiva, o Cruzmaltino deverá ser escalado com três zagueiros, sendo eles: Léo, Rojas e Maicon.

Com a ausência de Medel — barrado — e João Victor, suspenso por expulsão na segunda fase, o Vasco deverá ir a campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Maicon, Léo, Lucas Piton, Sforza, Hugo Moura, Mateus Cocão, David e Vegetti.