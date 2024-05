Por já ter atuado pelo Criciúma, Kayzer desfalca Fortaleza na Copa do Brasil

O Tricolor do Pici enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, 1º de maio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

O jogador do Leão, por já ter atuado na competição pelo Criciúma, fica impossibilitado de participar do certame por outra equipe nesta temporada.

O centroavante Renato Kayzer não poderá atuar pelo Fortaleza contra o Vasco nesta quarta-feira, 1º de maio, às 19 horas, no Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Kayzer vem, aos poucos, ganhando espaço na equipe de Vojvoda desde que retornou de empréstimo do Criciúma. Na última partida do Tricolor, no empate em 1 a 1 com o RB Bragantino, o atacante atuou como titular, mas não balançou as redes.

Além de Kayzer, o treinador Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o meio-campista Calebe e os zagueiros Cardona e Kuscevic, todos por questões físicas.