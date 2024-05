Kervin Andrade, do Fortaleza, chega a 10 participações em gols na temporada

Autor do gol do Fortaleza, no empate por 1 a 1, diante do Red Bull Bragantino, neste domingo, 28, o meia Kervin Andrade chegou a 10 participações diretas em tentos na temporada de 2024.

Ao todo, em 15 jogos na temporada, foram 6 gols marcados e quatro assistências. Contra os paulistas, o venezuelano disputou seu primeiro jogo de Série A, já deixando sua marca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jovem vem chamando atenção desde a sua estreia, contra o Horizonte, pelo Campeonato Cearense, no dia 20 de janeiro, quando anotou pela primeira vez com a camisa leonina.