João Ricardo define atual momento como melhor da carreira e fala sobre sonho de seleção

Goleiro João Ricardo, do Fortaleza, em entrevista exclusiva no Centro de Excelência Alcides Santos Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com 35 anos de idade e performando em alto nível, João Ricardo não escondeu que tem, sim, um sonho pessoal de defender a seleção brasileira, mas preferiu manter os “pés no chão” sobre o tema. O arqueiro contou que tem o foco totalmente voltado para o Fortaleza e, caso apareça a oportunidade ser convocado um dia, será um “sonho realizado”. Vale destacar que o goleiro trabalhou por alguns meses com Dorival Júnior, atual técnico da seleção brasileira, durante o período que estiveram juntos no Ceará, em 2022. No último dia 17, membros da comissão da Amarelinha estiveram no Castelão para assistir a Fortaleza x Cruzeiro. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube