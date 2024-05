Fortaleza lança novo uniforme "Tradição" para a temporada de 2024; veja foto

Novo uniforme "Tradição" do Fortaleza é exibido na Laion World, loja oficial do clube Crédito: Lucas Silva/ O POVO

O evento está confirmado para acontecer a partir das 18 horas, na "Laion World", localizada na Av. Senador Virgílio Távora, 617. Confira foto do novo uniforme “Tradição” do Fortaleza:

Novo uniforme "Tradição" do Fortaleza é exibido na Laion World, loja oficial do clube Crédito: Lucas Silva/O POVO

Paz lança livro com bastidores inéditos que relembra trajetória da C à Libertadores

Também no evento realizado na "Laion World" nesta quarta-feira, haverá o lançamento do livro "Da C à Libertadores", obra assinada por Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em conjunto com o jornalista Fábio Pizzato.