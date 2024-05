Sul-Americana: mais de 30 mil torcedores estão garantidos para Fortaleza x Boca Juniors

O Fortaleza divulgou a parcial de torcedores para o aguardado duelo contra o Boca Juniors-ARG, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. De acordo com o comunicado, 30.107 pessoas garantiram um lugar na arquibancada da Arena Castelão para acompanhar o confronto de quinta-feira, 25, às 21 horas.

O Tricolor do Pici iniciou o check-in na última sexta-feira, 19, para o duelo contra o tradicional time argentino. Os associados do Leão do Pici terão até esta segunda a exclusividade para garantir um lugar no jogo.