Veja quem apita São Paulo x Fortaleza pela 1ª rodada da Série A 2024

O duelo entre São Paulo e Fortaleza será a 2ª partida organizada pela CBF que terá o carioca Alex Gomes Stefano como árbitro principal em 2024. Em fevereiro, conduziu Ji-Paraná x Paysandu pela Copa do Brasil

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) escalou Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, para apitar São Paulo x Fortaleza neste sábado, 13, às 21 horas (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O árbitro será auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira, ambos do Rio de Janeiro. Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, atuará como quarto árbitro da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A arbitragem de vídeo (VAR) ficará sob responsabilidade de Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, FIFA do Rio Grande do Norte. O potiguar Flavio Gomes Barroca e paranaense Paulo Roberto Alves Junior serão os auxiliares.