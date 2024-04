Fortaleza e Ceará: quatro sedes de torcida são alvo de mandados neste sábado

As torcidas alvo da operação "Apito Final" foram:

O Ministério Público do Estado deflagrou operação neste sábado, 6, que apura prática de crimes cometidos por integrantes de torcidas organizadas. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em quatro sedes de torcidas. Dois dirigentes foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

Leões da TUF;

Irmandade Tricolor;

Cearamor; e

Movimento Organizado Força Independente (MOFI).

Nas sedes foram apreendidos documentos, aparelhos celulares, computadores, uma bomba de fumaça, um revólver calibre 38 e maconha.

De acordo com a investigação do MPCE, as sedes e subsedes (bondes, zonas) das torcidas organizadas funcionavam como um ponto de apoio para facilitar a organização de confrontos, depósito de materiais contundentes e artefatos explosivos. Nesses locais também ocorria o planejamento das brigas em locais públicos.

As ações deste sábado foram conduzidas pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e envolveram 119 agentes de segurança.