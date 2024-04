Líderes de organizada do Sport foram mandantes do atentado contra o Fortaleza e confundiram ônibus, aponta PC-PE

O presidente e vice da organizada do Sport ficarão presos de forma preventiva por 30 dias. Três homens com mandado de prisão ainda estão foragidos

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 4, a Polícia Civil de Pernambuco deu mais detalhes da investigação envolvendo o atentado ao ônibus do Fortaleza e apontou que o presidente e vice da torcida organizada do Sport, presos na última quarta, 3, foram os mandantes do ataque que feriu jogadores do clube cearense.

Segundo o delegado Raul Carvalho, da Delegacia de Polícia e Repressão à Intolerância Esportiva, a investigação indica que os autores do atentado confundiram o ônibus que levava a delegação do Fortaleza com o da torcida organizada do time cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais Presidente e vice de organizada do Sport são presos por envolvimento em atentado contra o Fortaleza