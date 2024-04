Fortaleza pode ter desfalques e retornos importantes para final do Estadual

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, pode ter alguns retornos e desfalques importantes para a decisão do Campeonato Cearense 2024, neste sábado, 6, na Arena Castelão, diante do Ceará.

Após um 0 a 0 movimentado no primeiro duelo da final, último sábado, 30 de março, ambos os times precisam de apenas uma vitória simples para se sagrarem campeão cearense de 2024.

No lado do Tricolor do Pici, Vojvoda terá o retorno de Tinga, capitão e ídolo do clube, desfalque nos últimos jogos por edema na coxa direita, e de Kervin Andrade, baixa após sentir sintomas de gastroenterite na partida contra Sportivo Trinidense, na estreia pela Copa Sul-Americana 2024.