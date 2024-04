Vojvoda exalta vitória do Fortaleza na Sula e retoma foco na final do Estadual

Técnico Vojvoda no jogo Sportivo Trinidense x Fortaleza, no Defensores del Chaco, pela Sul-Americana 2024 Crédito: NORBERTO DUARTE / AFP

Ainda falando sobre a partida, Vojvoda questionou o primeiro cartão amarelo aplicado ao defensor Escobar. No fim do segundo tempo, o jogador recebeu outro cartão amarelo após forte entrada no jogador adversário, lance que rendeu uma expulsão ao jogador.

“Quanto à expulsão de Escobar, temos que analisar bem o primeiro amarelo porque estava muito longe, mas são situações que acontecem no jogo e nós pudemos solucionar no último minuto”, declarou o treinador. Após o jogo fora de casa, a delegação do Fortaleza retorna à capital cearense com menos de dois dias para a preparação para a partida decisiva da final do Estadual, que acontece neste sábado, 6, às 16h40min, na Arena Castelão.