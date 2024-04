"Vitórias são construídas na dor do processo", desabafa Calebe após nova contusão

Camisa 10 do Fortaleza sofreu contusão no duelo de ida da final do Campeonato Cearense, no último sábado, 30, e ficou apenas seis minutos em campo

Por meio das redes sociais, o camisa 10 do Fortaleza, Calebe, desabafou sobre a última lesão sofrida. No jogo de ida da final do Campeonato Cearense, o atleta atuou por apenas seis minutos e sofreu uma contusão, que o tirou do restante da partida.

Em postagem, o jogador falou sobre dor e também sobre a firmeza que tem encontrado ao lado da família e dos companheiros de clube. "As vitórias são construídas na dor do processo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, estou firme, ao lado da minha família e meus companheiros de Fortaleza para superar esse momento", escreveu ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja postagem completa de Calebe:

"Mas de novo? Foi o que eu perguntei para Deus. E o choro foi incontrolável! Ele me respondeu: Sim, de novo! As vitórias são construídas na dor do processo.