Provável titular do Fortaleza na estreia na Sula, Kauan exalta momento e cita busca por título

“Vai ser minha primeira experiência jogando e fico muito feliz com a oportunidade. Ano passado chegamos à final e não pudemos ser campeões, mas este ano vamos buscar o título tão sonhado por nós. Uma competição tão grande como a Sul-Americana nos motiva a buscar sempre mais, porque é muito difícil, muito disputada com várias equipes grandes, como o Fortaleza”, afirmou Kauan.

Desde que finalizou a Copinha como um dos destaques, o jovem de 18 anos tem correspondido às expectativas do técnico tricolor no time profissional e deverá ser utilizado na partida contra o Sportivo Trinidense, que acontece nesta quarta-feira, 3, às 21 horas.

“Ano passado eu estive com o grupo que foi até a final da Sul-Americana, acompanhei de perto toda a trajetória e foi muito importante para mim essa integração. Mesmo com poucas oportunidades, a gente estava ali se dedicando e vendo o crescimento do clube e isso foi muito importante para o meu amadurecimento”.

O atleta falou também sobre o jogo de volta contra o Ceará pela final do Campeonato Cearense. No jogo de ida, que finalizou em 0 a 0, Kauan não chegou a deixar o banco de reservas, mas pode ser acionado na partida de volta. O único gol de Kauan na temporada, aliás, foi marcado justamente contra o Alvinegro, no primeiro Clássico-Rei do ano, válido pela fase de grupos do Estadual.

“É uma semana muito decisiva para a gente. No meio da semana, entre as finais, temos um jogo muito decisivo também que é essa estreia da Sul-Americana. Com certeza a gente vai ter que dar o nosso melhor para começar com o pé direito na Sula e sair campeão no fim de semana”, disse o jovem.