Com reforços, elenco do Ferroviário se reapresenta nesta segunda e terá treinos em dois turnos

Visando o início da Série C neste mês de abril, o elenco do Ferroviário retomou às atividades na manhã desta segunda-feira, 1º, no Elzir Cabral. Com estreia prevista entre os dias 20 e 22, contra o Figueirense-SC, fora de casa, o Tubarão da Barra terá treinos em dois períodos, manhã e tarde, para acelerar o processo de preparação dos atletas nesta primeira semana.

Sem jogar desde 16 de março, data da segunda partida da semifinal contra o Ceará, a equipe coral aproveitou a pausa no calendário para se reforçar. O primeiro desses reforços foi a renovação do técnico Maurício Copertino, que ampliou contrato até o final da temporada.