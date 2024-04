Vojvoda projeta estreia na Sula, mas reitera: "Estamos no meio de uma final"

Time tricolor entrará em campo pelo torneio continental na quarta-feira, 3. Jogo da volta da final do Estadual será no sábado, 6

Na ocasião, o comandante argentino comentou sobre a importância da estreia da equipe na Sul-Americana, marcada para quarta-feira, 3, diante do Sportivo Trinidense, do Paraguai.

Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva após o empate com o rival Ceará no Clássico-Rei da primeira final do Campeonato Cearense, disputada no último sábado, 30, na Arena Castelão.

Apesar de destacar a relevância da Sula, Vojvoda reconheceu que pode "aliviar" no jogo diante do time paraguaio para poder focar seus esforços no duelo de volta da final do Campeonato Cearense. No sábado, 6, o Tricolor do Pici volta a medir forças contra o Ceará, na Arena Castelão, almejando o inédito e histórico hexacampeonato estadual.

“Sabemos da importância do Estadual, mas tenho que ser sincero. Uma vez que passar a final do Estadual, nós iremos seguir na Sul-Americana e começa o Brasileirão. Então temos que começar bem nesse jogo da Sul-Americana. Somos os últimos finalistas e eu gosto de jogar torneios internacionais. Mas, bem, nesse momento, estamos no meio de uma final, e as finais são importantes. Um título é sempre importante", destacou o técnico.