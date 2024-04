Pulga e Kervin: os jovens protagonistas de Ceará e Fortaleza que podem decidir o Clássico-Rei

Clássico-Rei é sempre imprevisível, isso é verdade. Mas há dois jogadores, um do Ceará e outro do Fortaleza, com grande potencial para decidir o primeiro jogo da final do Cearense. Não é nenhum veterano ou nome estrelado. São os jovens Erick Pulga, do Alvinegro, e Kervin Andrade, do Tricolor. A dupla será rival em campo neste sábado, 30, conquistou o carinho de suas torcidas e é a grande esperança para desequilibrar o duelo.

Erick Pulga tem uma relação profunda com o Ceará. Não é apenas sua profissão e nem qualquer clube. É o seu time de coração, que torcia na arquibancada e agora veste a camisa dentro de campo. Uma sintonia que vem se tornando rara no futebol. E por isso, tudo tem sido um sonho para o atacante. Para além do sentimento pessoal, o jogador tem sido “o cara” do Vovô em 2024. Em todos os sentidos.