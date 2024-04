Com revés diante do Vitória, Fortaleza chega a quatro partidas seguidas sem vencer no Nordestão

Com dois empates e três derrotas no torneio, o escrete vermelho-azul-e-branco deixou o campo sendo vaiado pelo seu torcedor na Arena Castelão

Derrotado pelo Vitória-BA na noite deste sábado, 23, o Fortaleza ampliou sua sequência negativa na Copa do Nordeste de 2024. Com o novo revés, o Tricolor chega a quatro jogos seguidos sem triunfar no certame regional. Ao todo, são apenas duas vitórias em sete jogos disputados na fase de grupos.

A sequência negativa conta com um empate diante do Sport-PE, mais um ante o Botafogo-PB e duas derrotas. A primeira, no segundo Clássico-Rei do ano, onde a equipe era mandante e foi derrotada pelo seu maior rival. Hoje, o quarto confronto sem triunfo da sequência.

Com dois empates e três derrotas no torneio, o escrete vermelho-azul-e-branco deixou o campo sendo vaiado pelo seu torcedor na Arena Castelão, tanto no intervalo, quanto após o apito final. A partida, que teve início às 20h30, marcava o primeiro jogo do Fortaleza contra uma equipe da Série A na temporada.